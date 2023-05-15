Театр абсурда

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Надо ли было России брать Одессу в 2014-м?

Надо ли было России брать Одессу в 2014-м?

В течение девяти последних лет, после "крымской весны", регулярно раздаются в сети и на разных медиа-площадках гневные энциклики в адрес российской власти: "Почему не взяли Одессу и всю Новороссию в 2014 году?"  Следом идет перечисление последствий такого не-взятия Одессы, Николаева, вообще всего Юго-Востока Украины, начиная с переформатирования сознания людей массовой бандеровской пропагандой (как будто она началась в 2014 году) и заканчивая потерями российских воинов в Специальной военной операции.

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