Надо ли было России брать Одессу в 2014-м?

В течение девяти последних лет, после "крымской весны", регулярно раздаются в сети и на разных медиа-площадках гневные энциклики в адрес российской власти: "Почему не взяли Одессу и всю Новороссию в 2014 году?" Следом идет перечисление последствий такого не-взятия Одессы, Николаева, вообще всего Юго-Востока Украины, начиная с переформатирования сознания людей массовой бандеровской пропагандой (как будто она началась в 2014 году) и заканчивая потерями российских воинов в Специальной военной операции.