Диана Гурцкая растрогала зрителей проникновенной речью о муже

Певица выступила на благотворительном фестивале для детейНезрячая певица Диана Гурцкая на благотворительном фестивале для детей с проблемами со зрением выступила с трогательной речью, посвященной ушедшему мужу Петру Кучеренко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии