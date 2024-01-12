Житель Смоленска пожаловался в Роспотребнадзор на просроченные товары в магазинах

Товары с истекшим сроком годности лежали на полках Магнита и Доброцена Житель областного центра обратился в Управление Роспотребнадзора с жалобой на просроченную продукцию, обнаруженную на полках магазинов Доброцен и Магнит.
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