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Власти Правительство хотят ужесточить условия получения гражданства

Власти Правительство хотят ужесточить условия получения гражданства

Правительство Финляндии намерено усложнить процедуру получения гражданства, передает "Интерфакс". По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, цель заключается в том, чтобы обязательным условием получения гражданства была успешная интеграция.

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