Власти Правительство хотят ужесточить условия получения гражданства

Правительство Финляндии намерено усложнить процедуру получения гражданства, передает "Интерфакс". По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, цель заключается в том, чтобы обязательным условием получения гражданства была успешная интеграция.
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