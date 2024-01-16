Белгородские будни. Родители школьников разделились на два лагеря: «за» и «против» дистанта

15 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил 55-летний юбилей. Думается, встречал он его без особого настроения, ведь регион находится сегодня в состоянии повышенной опасности, и, как говорится, «покой только снится».
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