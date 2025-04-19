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Президент Сербии Вучич украсил яйца к Пасхе словами "Я — болван"

Президент Сербии Вучич украсил яйца к Пасхе словами "Я — болван"

Президент Сербии Александр Вучич опубликовал в соцсетях видео, как красит яйца к Пасхе.Александр Вучич рассказал в видеоролике, что сам принимает участие в подготовке к Пасхе и раскрашивает по православной традиции яйца.

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