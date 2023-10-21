Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Пусть сначала немцы отремонтируют эти трубопроводы и компенсируют России потери газа во взорванном трубопроводе!Шредер призвал вв...
  • StarPer
    Не надо было губернатору у себя гадюшник разводить.Хинштейн: задержа...
  • Ольга
    Депортировать - это слишком легкое наказание, вскоре опять здесь будут. Наказывать надо так, чтобы до депортации дело...Хинштейн: задержа...

ВНИИ ГОЧС: новые очаги природных пожаров могут возникнуть в 11 регионах

ВНИИ ГОЧС: новые очаги природных пожаров могут возникнуть в 11 регионах

Новые очаги природных пожаров могут возникнуть на этой неделе на территории 11 регионах. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх