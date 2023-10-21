ВНИИ ГОЧС: новые очаги природных пожаров могут возникнуть в 11 регионах

Новые очаги природных пожаров могут возникнуть на этой неделе на территории 11 регионах. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).