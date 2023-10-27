Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Довели страну кастрюлеголовые!!Украина стала пол...
  • Vladimir Kurbatov
    И ведь велик риск того, что так и будет. Вот и Шойгу опять объявил, что готов к переговорам по Украине... Ни к чему х...«Сколько?»: Сатан...
  • Анатолий Анатольев
    Вот до чего доводит - избирать ДЕБИЛОВ во власть!!! ЭТО и есть СЧАСТЬЕ великих??????? Смешно!Украина стала пол...

Западная пропаганда стала куда более профессиональной и опасной.Запад пытается использовать ситуацию на Ближнем Востоке 

Западная пропаганда стала куда более профессиональной и опасной.Запад пытается использовать ситуацию на Ближнем Востоке 

ФОТО: ЦАРЬГРАД. ПРОПАГАНДА ЗАПАДА НЕ ПОВОД ДЛЯ СМЕХА: О ПОСЛЕДНЕЙ ТАЙНЕ ПРИГОЖИНА СКАЗАЛИ ВСЛУХ Западная пропаганда стала куда более профессиональной и опасной с точки зрения последствий, которые она несёт миру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх