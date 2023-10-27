ФОТО: ЦАРЬГРАД. ПРОПАГАНДА ЗАПАДА НЕ ПОВОД ДЛЯ СМЕХА: О ПОСЛЕДНЕЙ ТАЙНЕ ПРИГОЖИНА СКАЗАЛИ ВСЛУХ Западная пропаганда стала куда более профессиональной и опасной с точки зрения последствий, которые она несёт миру.
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