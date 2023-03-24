Не союзник, а партнер: визит лидера КНР в Москву продемонстрировал, что Россия может рассчитывать только на себя

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию широко и восторженно освещался в российских СМИ. Причины очевидны – в условиях противостояния России всему коллективному Западу, у Москвы не остается иного выбора, кроме как улучшать отношения с Китаем и азиатскими державами, пресловутый «разворот на Восток».