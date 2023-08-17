О перечне участков для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, при проведении выборов Губернатора Нижегородской области В соответствии с частью 19 статьи 16 Закона Нижегородской области от 28 июня 2012 года № 70‑З «О выборах Губернатора Нижегородской области» избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Определить перечень участков для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, при проведении выборов Губернатора Нижегородской области (прилагается).