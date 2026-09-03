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Царьград

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Скоро выйдет на свободу: вынесен приговор брюнетам, сгубившим русского парня

Скоро выйдет на свободу: вынесен приговор брюнетам, сгубившим русского парня

Суд приговорил Зикрулло и его подельников к срокам от 8,5 до 11 лет, но уже в зале суда стало известно о планах осужденных не сидеть за решеткой.

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