В Смоленской области за жалобу в соцсети незаконно уволили сотрудника пункта Ozon и Wildberries

В своей группе смолянин отметил, что попробует изменить «невыносимые условия труда» в ПВЗ Уволенный за отказ удалять жалобу на место работы бывший сотрудник ПВЗ маркетплейсов Wildberries/Ozon подал иск в Духовщинский суд.