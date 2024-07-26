В Смоленской области за жалобу в соцсети незаконно уволили сотрудника пункта Ozon и Wildberries

В своей группе смолянин отметил, что попробует изменить «невыносимые условия труда» в ПВЗ Уволенный за отказ удалять жалобу на место работы бывший сотрудник ПВЗ маркетплейсов Wildberries/Ozon подал иск в Духовщинский суд.
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