Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 марта

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили женщин с Международным женским днём с борта Международной космической станции (МКС), пожелали счастья и поблагодарили за любовь и поддержку.
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