В Башкирии на видео попало, как машина скорой помощи с людьми перевернулась в ДТП

В городе Октябрьском Республики Башкортостан произошло ДТП происшествие с участием экипажа скорой медицинской помощи и легкового автомобиля.
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