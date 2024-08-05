Треть родителей в Петрозаводске недовольны результатами ЕГЭ детей

Большинство петрозаводчан не одобряют систему единого госэкзамена Проведенное сервисом по поиску работы SuperJob в Петрозаводске исследование показало, что каждый третий родитель выразил недовольство результатами ЕГЭ своего ребенка.
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