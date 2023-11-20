Армия Израиля потребовала извинений от "Би-би-си" за репортаж о больнице "Аш-Шифа"

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер потребовал извинений от британской вещательной корпорации "Би-би-си" за материалы, в которых утверждалось об отсутствии доказательств использования больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии