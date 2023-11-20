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Армия Израиля потребовала извинений от "Би-би-си" за репортаж о больнице "Аш-Шифа"

Армия Израиля потребовала извинений от "Би-би-си" за репортаж о больнице "Аш-Шифа"

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер потребовал извинений от британской вещательной корпорации "Би-би-си" за материалы, в которых утверждалось об отсутствии доказательств использования больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Пара автоматов подброшенных израильтянами в больнице, не может быть оправданием в убийстве тысяч детей и женщин.  Израиль повторяет методы Гитлера. Но  закончит также.
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