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Царьград

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69 беспилотников атаковали Подмосковье: последствия и ограничения работы аэропортов

69 беспилотников атаковали Подмосковье: последствия и ограничения работы аэропортов

В Подмосковье были обнаружены повреждения автомобилей и зданий после отражения атаки 69 беспилотников.

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