«Звук издает мерзкий»: зоолог показал средства для отпугивания медведей

Сигнальный свисток, музыка на телефоне и пневматический горн могут напугать медведя и заставить его уйти.
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а медведь глухой попадётся...😀😀😀