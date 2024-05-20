Форум "Самозанятые 2024" пройдет на базе Цифрового бизнес-пространства 28 мая

28 мая на базе "Цифрового бизнес-пространства" состоится форум "Самозанятые-2024". Его участниками станут предприниматели, применяющие налог на профессиональный доход, и жители столицы, которые хотели бы ознакомиться с нюансами работы в этом статусе.
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