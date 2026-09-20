Как оформить гараж в собственность, если утеряны документы

Владельцы гаражей, построенных до конца 2004 года на государственной или муниципальной земле, смогут до 1 сентября 2031 года оформить права на строение и участок даже при утрате первоначальных документов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- И «Наши люди любят ...
- К В составе популяр...
- А Челябинская пенси...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым