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Массированный удар ВСУ по Самаре: повреждены жилые дома и промышленные объекты

После массированного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Самаре в регионе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

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