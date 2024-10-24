В Саудовской Аравии начал расти новый удивительный небоскреб «Мукааб» Проект довольно неожиданно перешел от слов и красивых рендеров к делу — строители уже заканчивают земельные работы.
В Саудовской Аравии начал расти новый удивительный небоскреб «Мукааб»
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Юрий Ильинов
Неожиданный поворот. Раскрыт список противников вступления Украины в NATO Politicо назвало 7 стран, которые не желают принимать Украину в НАТО Американское издание Politicо, сославшись на собственные источники в НАТО, перечислило страны Североатлантического альянса, которые не желают вступления в военно-политический блок Украины. Первыми в списке оказались Словакия и Венгрия, которые, как отмечают журналисты, имеют нескрываемые дружеские отношения с Россией. Следующими странами, которые точно проголосуют против вступления Киева в альянс, названы Бельгия, Словения и Испания. Главными же противниками приема Украины в НАТО журналисты Politicо назвали самых ярых союзников Киева. Ими оказались Берлин и Вашингтон. В материале указывается, что, несмотря на всю свою официальную риторику, Германия и США никогда не согласятся с членством Украины в НАТО, так как серьезно опасаются прямого военного столкновения НАТО с ядерной Россией.
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21 час.
M T
Если саудовские деньги направить в космос, то город на Марсе станет реальностью на нашей жизни!
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20 час.
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