В Саудовской Аравии начал расти новый удивительный небоскреб «Мукааб»

Юрий Ильинов

Неожиданный поворот. Раскрыт список противников вступления Украины в NATO Politicо назвало 7 стран, которые не желают принимать Украину в НАТО Американское издание Politicо, сославшись на собственные источники в НАТО, перечислило страны Североатлантического альянса, которые не желают вступления в военно-политический блок Украины. Первыми в списке оказались Словакия и Венгрия, которые, как отмечают журналисты, имеют нескрываемые дружеские отношения с Россией. Следующими странами, которые точно проголосуют против вступления Киева в альянс, названы Бельгия, Словения и Испания. Главными же противниками приема Украины в НАТО журналисты Politicо назвали самых ярых союзников Киева. Ими оказались Берлин и Вашингтон. В материале указывается, что, несмотря на всю свою официальную риторику, Германия и США никогда не согласятся с членством Украины в НАТО, так как серьезно опасаются прямого военного столкновения НАТО с ядерной Россией.