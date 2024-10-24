Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 455 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Четвёртая мировая война Но этого мало. Долг США превышает 35 трлн. долларов. Глобальный государственный долг в 2024 ...Селидово — почти ...
  • Юрий Ильинов
    Четвёртая мировая война - перезагрузка человечества Австралийские танки M1A1 SA Abrams, которые передают на Украинск...Селидово — почти ...
  • Юрий Ильинов
    «Приступили к ликвидации»: слова Путина об уничтожении окружённой группировки ВСУ под Курском взбесили укро-пропаганд...Селидово — почти ...

В Саудовской Аравии начал расти новый удивительный небоскреб «Мукааб»

В Саудовской Аравии начал расти новый удивительный небоскреб «Мукааб»

В Саудовской Аравии начал расти новый удивительный небоскреб «Мукааб» Проект довольно неожиданно перешел от слов и красивых рендеров к делу — строители уже заканчивают земельные работы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Неожиданный поворот. Раскрыт список противников вступления Украины в NATO Politicо назвало 7 стран, которые не желают принимать Украину в НАТО Американское издание Politicо, сославшись на собственные источники в НАТО, перечислило страны Североатлантического альянса, которые не желают вступления в военно-политический блок Украины. Первыми в списке оказались Словакия и Венгрия, которые, как отмечают журналисты, имеют нескрываемые дружеские отношения с Россией. Следующими странами, которые точно проголосуют против вступления Киева в альянс, названы Бельгия, Словения и Испания. Главными же противниками приема Украины в НАТО журналисты Politicо назвали самых ярых союзников Киева. Ими оказались Берлин и Вашингтон. В материале указывается, что, несмотря на всю свою официальную риторику, Германия и США никогда не согласятся с членством Украины в НАТО, так как серьезно опасаются прямого военного столкновения НАТО с ядерной Россией.
Ответить
21 час.
M T
Если саудовские деньги направить в космос, то город на Марсе станет реальностью на нашей жизни!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх