Ульяновскими следователями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с арендой мини-погрузчика

Следственным отделом ОМВД России по Заволжскому району города Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту сообщения руководителя организации, оказывающей услуги по аренде специальной техники, о совершении мошеннических действий.
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