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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Холлинджер: «Если Граймс добудет для «Сиксерс» достаточно побед, они потеряют пик, но у них будет больше денег, чтобы заплатить ему»

После перехода в «Филадельфию» защитник набирает 21,8 очка, 3,9 передачи, 5,3 подбора и 1,6 перехвата при 40% из-за дуги.

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