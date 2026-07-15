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Парагвайский сенатор после вылета Франции с ЧМ-2026 опубликовала адресованную Мбаппе GIF

Парагвайский сенатор после вылета Франции с ЧМ-2026 опубликовала адресованную Мбаппе GIF

Парагвайский сенатор Селесте Амарилья после поражения сборной Франции от Испании в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года опубликовала в социальных сетях GIF с маленькой девочкой, показывающей жест «закрой рот» — проводя пальцами по губам, словно застёгивая их на молнию.

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