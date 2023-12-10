«Московская техническая школа» открыла направление «Передовые химические технологии»

Соглашение о взаимодействии в подготовке кадров по направлению «Передовые химические технологии» в рамках проекта «Московская техническая школа» («МТШ») подписали правительство Москвы, ведущие образовательные организации и компании города.
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