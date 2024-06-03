Глава «Движения первых» раскрыл цель организации: «Хотим показать детям, что можно масштабно мечтать»

МОСКВА, 3 июня, ФедералПресс. В студии ЭИСИ на выставке «Россия» состоялся прямой эфир программы «Голос молодых», где эксперты обсудили деятельность «Движения первых» и роль государства в формировании молодежной политики.
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