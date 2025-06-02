Переговоры всё? Импульс исчерпан – политолог Наумов

Политолог Наумов считает, что переговорный импульс между Россией и Украиной исчерпан.Политолог Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), считает, что переговоры между Россией и Украиной приостановятся на долгое время, так как их импульс исчерпан.