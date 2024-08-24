День шахтера в Норильске отмечают традиционными мероприятиями

В Норильске отмечают День шахтера. Основные торжества развернулись сегодня после традиционной церемонии чествования наиболее отличившихся работников предприятий группы "Норильский никель", которая состоялась вчера в спортивном зале "Айка".
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