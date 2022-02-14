Анализ крови позволит выявить риск тромбозов при «омикроне»

Сотрудники Московского научно-исследовательского института имени Габричевского Роспотребнадзора разработали новую методику анализа крови, которая позволит врачам установить начало образования тромбов у больных COVID-19 и вовремя назначить лечение.
Сотрудники Московского научно-исследовательского института имени Габричевского Роспотребнадзора разработали новую методику анализа крови, которая позволит врачам установить начало образования тромбов у больных COVID-19 и вовремя назначить лечение.
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