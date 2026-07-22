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«Нет, мое сердце свободно»: Анастасия Волочкова раскрыла, кто подарил ей кольцо

«Нет, мое сердце свободно»: Анастасия Волочкова раскрыла, кто подарил ей кольцо

Анастасия Волочкова развеяла слухи о помолвке, возникшие из-за кольца на безымянном пальце. Балерина объяснила: украшение ей давно подарил преданный поклонник, ставший хорошим другом.

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