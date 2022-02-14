В ЦБ рассчитывают на принятие закона о кредитных каникулах в этом году

Центробанк РФ разработал ряд мер по использованию финансового рынка для повышения благосостояния людей, рассказал в интервью «Известиям» руководитель Службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.
Центробанк РФ разработал ряд мер по использованию финансового рынка для повышения благосостояния людей, рассказал в интервью «Известиям» руководитель Службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.
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