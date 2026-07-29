Суд почти вдвое сократил срок бывшему замминистра обороны Попову Второй Западный окружной военный суд в Москве, рассмотрев апелляцию осужденного за масштабные хищения .
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Суд почти вдвое сократил срок бывшему замминистра обороны Попову Второй Западный окружной военный суд в Москве, рассмотрев апелляцию осужденного за масштабные хищения .
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