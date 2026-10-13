Ученые РАН получили борат серебра, размывающий границу между слоистыми и каркасными структурами

Бораты одновалентных металлов привлекают внимание разнообразием структурных типов. Многие из таких соединений перспективны как нелинейно-оптические материалы, твердотельные ионные проводники или матрицы для люминофоров.
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