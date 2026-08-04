Рейтинг крупнейших сельскохозяйственных экономик мира / © Visual Capitalist В этой инфографике представлены крупнейшие сельскохозяйственные экономики мира, ранжированные по стоимости произведенной продукции.
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