17 октября 2026 года в поселке Билимбай произошел пожар, в котором погиб 13-летний мальчик. Следственный комитет России завел дело по статье о неосторожном убийстве.
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