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Reuters: в боях на стороне ВС РФ участвуют около 200 добровольцев из Китая

Reuters: в боях на стороне ВС РФ участвуют около 200 добровольцев из Китая

Около 200 граждан КНР участвуют в боевых действиях против Украины на стороне России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух чиновников из США, знакомых с данными американской разведки, и бывшего сотрудника западной разведки.

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