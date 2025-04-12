Reuters: в боях на стороне ВС РФ участвуют около 200 добровольцев из Китая

Около 200 граждан КНР участвуют в боевых действиях против Украины на стороне России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух чиновников из США, знакомых с данными американской разведки, и бывшего сотрудника западной разведки.
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