Четыре пальца в рот: простая проверка, которая покажет, не состаритесь ли вы преждевременно

Этим способом заинтересовалась даже Шэрон Стоун. фото: Shutterstock/Fotodom.ruМетодов проверки своего биологического возраста — десятки, однако недавно остеопат Алес Улищенко опубликовал пост с очень странным способом узнать, предрасположено ли ваше лицо к раннему старению.
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