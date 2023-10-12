Алеша Карамазов из V века: удивительная история святого отшельника Кириака 12 октября — день памяти преподобного Кириака отшельника

В шумном портовом торговом Коринфе в середине V века появился… Алеша Карамазов. В 18 лет он вдруг, словно заново, прочел слова Евангелия: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф 16:24) — и понял: «Не могу я отдать вместо “всего” два гроша, а вместо “иди за мной” ходить лишь к обедне».