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Протестирована GeForce RTX 4070 GDDR6: потеря производительности 0-1% по сравнению с RTX 4...

Протестирована GeForce RTX 4070 GDDR6: потеря производительности 0-1% по сравнению с RTX 4...

Протестирована GeForce RTX 4070 GDDR6: потеря производительности 0-1% по сравнению с RTX 4070 с GDDR6XNVIDIA незаметно выпустила GeForce RTX 4070 с более медленной памятью GDDR6 20 Гбит/с, заменив 21 Гбит/с GDDR6X, с которой поставляется оригинальный RTX 4070.

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