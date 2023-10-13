Законопроект о снижении транспортного налога направлен в правительство

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства РФ законопроект о снижении в два раза суммы транспортного налога для водителей, которые не нарушали ПДД в течение года.
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