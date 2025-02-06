Памятник татарской лепешке появится в российском регионе

В Заиграевском районе Республики Бурятия планируют установить памятник татарской лепешке. Глава центра татарской культуры ТОС «Сангудач» Рашида Зайнутдинова пояснила, что такое решение принято в память о подвиге татарских жительниц Бурятии, которые в годы Великой Отечественной войны кормили детей национальными лепешками.