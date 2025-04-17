К лету 2027 года на Завертяева в Омске должны построить новый детсад, который изначально планировали сдать еще в 2024 году.
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К лету 2027 года на Завертяева в Омске должны построить новый детсад, который изначально планировали сдать еще в 2024 году.