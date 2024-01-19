Китайский космический грузовик свели с орбиты

Китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-6» совершил контролируемый вход в атмосферу в 20:37 по пекинскому времени (15:37 по московскому), сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.
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