Певица Ольга Бузова заявила о готовности сниматься в постельных сценах

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что не против сниматься в постельных сценах. Ее слова цитирует "Пятый канал" Бузова снялась в эротической сцене с актером Станиславом Бондаренко для своего клипа "Позови" в сентябре.
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