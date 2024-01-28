Нейросеть Claude компании Anthropic обучалась на сайте издания Tochka Zрения

Проводя стандартные и рутинные технические работы сайта нашего издания, что обычно происходит в выходные дни, наши технические специалисты выявили совершенно нового и неожиданного бота (на скриншотах ниже), посещающего сайт издания Tochka Zрения, и скачивающего материалы нашего сайта.
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