Нейросеть Claude компании Anthropic обучалась на сайте издания Tochka Zрения

Проводя стандартные и рутинные технические работы сайта нашего издания, что обычно происходит в выходные дни, наши технические специалисты выявили совершенно нового и неожиданного бота (на скриншотах ниже), посещающего сайт издания Tochka Zрения, и скачивающего материалы нашего сайта.