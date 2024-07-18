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Военная делегация прибыла в Пхеньян

Военная делегация прибыла в Пхеньян

Военная делегация России во главе с заместителем министра обороны страны Алексеем Криворучко была принята председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном, – сообщает в пятницу, 19 июля, радио «Голос Кореи».

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