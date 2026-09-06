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Станислав Воскресенский вместе с депутатами и главой Южского района обсудили актуальные вопросы развития муниципалитета

Станислав Воскресенский вместе с депутатами и главой Южского района обсудили актуальные вопросы развития муниципалитета

Рабочую поездку губернатора Ивановской области в Южский район во вторник, 1 сентября, завершила встреча с депутатским корпусом района.

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