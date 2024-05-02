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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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В Европе из библиотек массово воруют старинные российские книги. Про истинные ценности и тайную доктрину Путина

В Европе из библиотек массово воруют старинные российские книги. Про истинные ценности и тайную доктрину Путина

Очень интересная заметка из утренней рассылки от Нью-Йорк Таймс. Согласно версии авторов, чуть ли не по личному приказу Путина из европейских библиотек воруют старинные российские книги, чтобы вернуть их на Родину.

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