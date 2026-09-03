От выгорания до редких болезней: педиатры из 25 стран съехались в Подмосковье

В Московской области стартовал съезд педиатров, на который приехали 8,5 тысяч врачей.В Подмосковье стартовал VII Международный съезд детских врачей «Педиатрия как искусство».
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